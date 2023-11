DRAMA NA KRUZERU - Strašna oluja se igrala s brodom, povređeno 100 putnika! (VIDEO)

Putovanje iz snova pretvorilo se u noćnu moru za 1.000 putnika na brodu za krstarenje koji je pogođen olujama, pri čemu je 100 povređeno.

Brod "Spirit of Diskaveri" kompanije Saga bio je na svojoj poslednjoj deonici 14-dnevnog evropskog putovanja, kada ga je u subotu uhvatilo loše vreme u Biskajskom zalivu, delu Atlantskog okeana, kod zapadne obale Francuske i severne obale Španije.

Krstarenje "Kvintet Kanarskih ostrva“, čija je polazna tačka Portsmut u Velikoj Britaniji i koje je počelo 24. oktobra, nudi gostima "zimsko sunce“ na Kanarskim ostrvima, "arhipelagu obasjanom suncem“.

Brod je trebalo da pristane na ostrvo Madeira, pre nego što se uputi ka Kanarskim ostrvima La Palma, Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura i Gran Kanarija. Nakon dva dana na moru, brod bi pristao u La Korunji u Španiji, pre nego što bi se vratio u Portsmut nakon još jednog dana na moru.

Povređeno 10 odsto putnika

Sve je išlo po planu do desetog dana, 2. novembra, kada je brod bio na putu za Gran Kanariju, dok su se oluje približavale. Policajci su odlučili da otkažu zaustavljanje i krenu pravo za La Korunju, u pokušaju da preduprede vremenske prilike. Međutim, luka se zatvorila i doneta je odluka da se nastavi ka Portsmutu, koji je udaljen više od 600 nautičkih milja i najmanje dva dana putovanja, u nadi da će ostati ispred oluje. Kompanija nije odgovorila na pitanje zašto brod nije pristao nigde drugde ili se vratio nazad.

- Mi radimo u skladu sa najvišim zdravstvenim i bezbednosnim protokolima i svaka odluka je doneta na osnovu saveta zapovednika broda i prognoza naših posvećenih morskih meteorologa. Učinili smo sve što smo mogli u svakom trenutku da naši gosti budu što bezbedniji i da im pružimo podršku tokom oluje, uključujući stručnu medicinsku pomoć za povređene - saopšteno je iz kompanije.

Uhvativši najveći deo oluje u Biskajskom zalivu, aktiviran je sigurnosni sistem za propulziju broda, što je dovelo do toga da se brod pomerio ulevo, naglo se zaustavio i povredio oko 10 posto putnika na brodu. Pretpostavlja se da je petoro teško povređeno. Posada broda je tada odlučila da ostane na poziciji, umesto da pokuša da nastavi put ka Velikoj Britaniji.

Biskajski zaliv je poznat po visokim talasima

Putnici su stanje u kome su se našli podelili na društvenim mrežama, a neki su napisali da misle da će umreti.

- Zašto je kapetan pojurio sa Kanarskih ostrva u oluju? - pitaju se neki od njih. Takođe, podelili su snimak lokacije broda u subotu uveče, uz napomenu da je to bio jedini putnički brod u Biskajskom zalivu u vreme oluje. Jedan putnik je sa Bi-Bi-Si podelio snimak talasa koji udaraju u brod, dok je član posade prijavio "alfa kod“ – šifru za hitnu medicinsku pomoć. Drugi je ispričao kako je kapetan upozorio putnike da sednu ili legnu.

Portparol kompanije je rekao u saopštenju da se brod našao u izazovnim vremenskim uslovima ovog vikenda, kada su se vraćali u Veliku Britaniju, kao i da je bio bezbedan sve vreme, ali su zbog udara oluje neki gosti zadobili povrede.

- Svi su odmah zbrinuti od strane medicinskog osoblja na brodu. Iako je vreme očigledno van naše kontrole, želimo da ponudimo naše iskreno izvinjenje svima pogođenima koji su se sada bezbedno vratili, otplovivši kući u mirnije more - navodi se.

Brod je spreman za svoje sledeće krstarenje. Poslednji put je viđen na obali južne Engleske, nakon što je krenuo iz Portsmuta za Lisabon, prema veb stranici za praćenje Veselfinder. Ruta će ponovo voditi brod kroz Biskajski zaliv.