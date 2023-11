TRAGEDIJA NA AERODROMU - Inženjer popravljao radar, pa poginuo

Inženjer avio-kompanije Air India pao je sa stepenica prilikom servisiranja Airbusa A320, a usled velikih povreda glave je preminuo.

Tragičan događaj odigrao se u noći između 6. i 7. novembra na aerodromu Indira Gandi u Delhiju (DEL) kada je inženjer Air India popravljao, odnosno menjao radarsku kupolu aviona Airbusa A320NEO. Inženjer se prilikom servisiranja letelice okliznuo sa stepenica i pao na zemlju.

Njegove kolege brzo su pritrčale u pomoć i on je prevezen u obližnju bolnicu. Uprkos naporima lekara, inženjer je preminuo, podlegavši ozbiljnim povredama glave, prenosi Business Standard.

Ground safety Alam ! An Aircraft Engineer of

AI Engineering Services Ltd,Delhi was declared dead after he fell down from the work platform while carrying out a Nose Radome Replacement on the Air India Airbus A320-251N aircraft (VT-CIQ),at 2AM on 07 Nov.



📸Mission AME Graduation pic.twitter.com/GGdStoiL54