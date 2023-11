ROBOT SMRSKAO LICE I GRUDI ČOVEKU: Mislio da je kutija paprika, zgrabio ga i bacio na pokretnu traku, siroti radnik umro u bolnici

Robot u Južnoj Koreji na smrt je zgnječio jednog čoveka, jer ga je pobrkao sa kutijama hrane čijim je prenosom upravljao, javljaju tamošnji mediji, a prenosi BBC.

Do incidenta je došlo kada je zaposleni u robotičkoj kompaniji, star oko 40 godina, proveravao funkcionisanje robota.

Robotska ruka, koja je pobrkala tog čoveka sa kutijom povrća, zgrabila ga je i stisnula ga uz pokretnu traku, smrskavši mu lice i grudi, izveštava južnokorejska novinska agencija Jonhap.

Nesrećni čoevk, koji je radio za proizvođača robotske ruke, prebačen je u bolnicu, ali je kasnije preminuo.

Prema navodima Jonhapa, robot je služio za podizanje kutija sa paprikama i njihovo prebacivanje na palete.

Preminuli je proveravao ispravnost robotovih senzora uoči testiranja te mašine u fabrici za sortiranje paprike, koje je bilo zakazano za 8. novembar, to jest za danas, saopštila je policija, a prenosi Jonhap.

Testiranje je prvobitno bilo zakazano za 6. novembar, ali je odloženo za dva dana zbog problema sa robotovim senzorom.

Radnik je testiranje radio u kasne noćne sate.

U martu ove godine, jedan čovek iz Južne Koreje zadobio je teške povrede od robota u fabrici automobilskih delova.

