PUCNJAVA U ŠKOLI U NEMAČKOJ! Učenik ranjen, četiri policijska helikoptera nadleću područje - NAPADAČ LIŠEN SLOBODE

U školi u nemačkom gradu Ofenburgu danas je mlađi učenik pucao iz vatrenog oružja na drugog učenika.

Berliner morgen post navodi da spasilaćke službe pružile lekarsku pomoć ranjenom đaku.

Navodi se da školu obleću četiri policijska helikoptera.

#Offenburg - Am Donnerstagmittag, gegen 12 Uhr, kam es zu einem Großeinsatz in einer Schule in der Nordstadt von Offenburg.

