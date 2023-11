'OGROMAN KORAK NAPRED' - Hirurzi u Njujorku izvršili su prvu transplantaciju oka u svetu

Nakon šest meseci od prve transplantacije celog oka čoveku, hirurzi u Njujorku saopštili su danas da je usađeno oko je pokazalo važne znake zdravlja, uključujući dobro funkcionišuće krvne sudove i retinu koja obećava.

Prva transplantacija celog oka čoveku, što je uspeh pozdravljen kao napredak iako pacijent nije povratio vid na to oko.

„Sama činjenica da smo transplantirali oko je ogroman korak napred, nešto o čemu se vekovima razmišljalo, ali nikada nije urađeno“, rekao je dr Eduardo Rodriges, koji je predvodio hirurški tim tim na univerzitetskoj klinici NYU Langone Health.

Do sada su lekari mogli da transplantiraju samo rožnjaču, prenosi Rojters.

Primalac oka, Aron Džejms, je 46-godišnji vojni veteran iz Arkanzasa koji je preživeo nesreću izazvanu strujom visokog napona na poslu koja mu je uništila levu stranu lica, nos, usta i levo oko.

Operacija transplantacije trajala je 21 sat.

Rodriges je rekao da su u početk, doktori su samo planirali da uključe očnu jabučicu kao deo transplantacije lica iz kozmetičkih razloga.

A team of New York surgeons has performed the world’s first whole-eye transplant on a human https://t.co/TH4BdM01mL