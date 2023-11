Torzo žene pronađen u kontejneru, od njene majke i oca ni traga ni glasa - Muž uhapšen, STRAHUJE SE OD NAJGOREG (FOTO+VIDEO)

Muškarac iz južne Kalifornije čija su supruga, svekrva i svekar nestali u pritvoru je nakon što je pronađen ženski torzo nekoliko milja od njegove kuće u Los Anđelesu, saopštile su vlasti, prenosi "ABC News".

Neidentifikovani ljudski ostaci pronađeni su u crnoj plastičnoj kesi blizu kontejnera u Ensinu u sredu ujutro, saopštila je policija Los Anđelesa.

Efren Gutijerez, detektiv policije Los Anđelesa, rekao je da je čovek koji je tragao za sirovinama za reciklažu otkrio u kontejneru nešto za šta je pomislio da su ljudski ostaci, te da je odmah pozvao hitne službe.

Video dokazi sa lica mesta i informacije o vozilu doveli su istražitelje do kuće u obližnjoj Tarzani, oko 17 kilometara od kontejnera, saopštila je policija.

Kada su policajci ušli u kuću, otkrili su "dokaze zločina, uključujući neke krvne dokaze", rekao je Gutijerez.

Muškarac koji živi u toj kući - identifikovan kao 35-godišnji Semjuel Haskel - uhapšen je u sredu uveče po jednoj tački sumnje za ubistvo, saopštila je policija.

Gutijerez je rekao da su ga pratili i uhapsili u tržnom centru Topanga.

Identifikacija ljudskih ostataka, među kojima je i jedan raskomadan ženski torzo, je u toku, saopštila je policija u četvrtak.

Detektivi su saznali da je veče pre jezivog otkrića u kontejneru u Ensinu prijavljena "sumnjiva" torba ispred Haskelove kuće. Ljudi koji rade u kući pozvali su hitnu službu da prijave plastičnu kesu u kojoj se možda nalaze ljudski ostaci, rekao je Gutijerez. Po dolasku u kuću, odgovorni službenici nisu našli nikakve dokaze, rekao je Gutijerez.

Tokom istrage, detektivi su takođe otkrili da su Haskelova supruga - 37-godišnja Mei Li Haskel - i njeni roditelji - 71-godišnji Gaošan Li i 64-godišnji Janksiang Vang - trenutno vode kao nestali, saopštila je policija. Oni takođe žive u rezidenciji, rekao je Gutijerez.

