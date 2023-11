SPREMA SE KATAKLIZMA, OČEKUJU STRAŠNU POJAVU! Za 24 sata registrovano više od 1.000 zemljotresa, naređena evakuacija! (FOTO+VIDEO)

Vlasti Islanda proglasile su vanredno stanje nakon serije snažnih zemljotresa koji su pogodili jugozapadno poluostrvo Rejkjanes ukazujući na povećanu verovatnoću vulkanske erupcije u regionu.

"Načelnik policije proglasio je vanredno stanje za civilnu odbranu zbog intenzivne aktivnosti zemljotresa severno od Grindavika", saopštilo je Odeljenje civilne zaštite i uprave za vanredne situacije, prenosi Gardijan.

Policijski zvaničnici pozvali su stanovnike priobalnog grada Grindavika na evakuaciju. U saopštenjima od petka, islandska Agencija za civilnu zaštitu rekla je da bi tunel od magme koji se formira mogao doći do Grindavika. Ali od petka uveče, islandske vlasti su saopštile da je nemoguće reći da li bi i gde bi magma mogla da izbije na površinu.



"Zemljotresi mogu postati jači od onih koji su se već dogodili, a ovaj niz događaja mogao bi dovesti do erupcije. Međutim, još uvek nema znakova da se magma približava površini. Njen napredak se pomno prati", saopštila je Agencija za civilnu zaštitu.

JUST IN - State of emergency declared in Grindavík, Iceland. Civil defense has decided to evacuate the town.pic.twitter.com/4WrLlfyaFj