OTKRIVENA NAJVEĆA TAJNA HAMASA! Komandant iz senke se VRATIO IZ MRTVIH, 2014. lažirao smrt VEŠTAČKOM KRVLJU - Godinama se krio u tunelima (FOTO)

Izraelski špijuni veruju da je Mohamed Sinvar, jedan od vođa Hamasa kojem su specijalnost otmice i prekogranični upadi i koji je 2014. proglašen mrtvim, zapravo i dalje živ i da je on osmislio napade hamasovaca na jugu Izraela 7. oktobra.

Britanski Dejli telegraf prenosi navode izvora bliskih izraelskim obaveštajcima da je mlađi brat Jahje Sinvara, vođe Hamasa u Pojasu Gaze i broja 1 na izraelskoj listi najtraženijih terorista, godinama u tajnosti živeo u tunelima ispod palestinske enklave.

Oni tvrde da je Mohamed Sinvar bio blisko uključen u planiranje napada u kojima je prošlog meseca ubijeno više od 1.200 ljudi, nadajući se da bi stotine ljudi koje su uzete za taoce mogle da posluže za to da se obezbedi oslobađanje oko 5.000 Palestinaca iz izraelskih zatvora.

- On je 100 odsto činio jezgro tima koji je planirao napade 7. oktobra - kazao je britanskom dnevniku bivši šef Mosadovog odeljenja za borbu protiv terorizma.

Taj izvor je naveo da su tri ili četiri ključne ličnosti Hamasa stajale iza napada.

#Breaking: Israeli troops recently raided the office of Mohammed Sinwar, the brother of Yahya Sinwar, as well as the headquarters of the Sabra Battalion, a unit within Hamas. #Gaza pic.twitter.com/ekKRbA95Xf