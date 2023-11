Ilon Mask, vlasnik Tesle i kompanije Spejs-Eks, prokomentarisao je istraživanje Vašington posta i nemačkog Špigla o umešanosti pukovnika ukrajinske vojske Romana Červinskog u sabotažu na gasovodu Severni tok.

Bivši službenik Stejt departmenta Majkl Benc na društvenoj mreži X (bivši Tviter) postavio je skrinšot naslova Vašington posta sa komentarom: "Posle godinu dana laganja kroz zube, Vašington Post je konačno odustao".



Mask je to prokomentarisao jednom rečju: "Zanimljivo".

After a straight year of lying to us thru their teeth, the Washington Post today finally gives up



“Conspiracy theorists:” 27472937

Regime narrativists: 🍩 pic.twitter.com/Rm7Ip3IsIX