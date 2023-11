40 RADNIKA ZAROBLJENO U RUDNIKU Urušio se tunel tokom izgradnje auto-puta (VIDEO)

Spasioci u Indiji pokušavaju da izvuku oko 40 radnika koji su ostali zatrpani nakon što se obrušila zemlja tokom izgradnje tunela.

Od juče traju spasilački napori da se izvuku ljudi koji su zatrpani tonama zemlje u rudniku, a procene su da je ostalo veoma malo kiseonika u tunelu i da radnici imaju malo zaliha vode.

Čak 40 muškaraca radilo je u tunelu, u sklopu ambicioznog projekta himalajskog auto-puta u gradu Utarkaši, kada je deo prolaza koji vodi do ulaza popustio, saopštile su vlasti.

Pray for all safe 🙏#TunnelCollapsed in #Uttarkashi district of Uttarakhand, where 40 workers are trapped inside an under-construction tunnel due to a #landslide.😢



Who Cares For Uyghurs | Cricket Australia | #JuhiChawla | #War2 | #HappyBirthdayPragyaJi #Pathaan #Tejran pic.twitter.com/kF2QqpTaJN