EVROPA SE SPREMA ZA ZIMU DOK SE VODE DVA RATA: Tržišta su mirna ali može nastati haos?

Sa borbama koje besne na Bliskom istoku, EU se nada da će izbeći ponavljanje prošlogodišnje energetske krize.

Prošle zime, Evropljani su se suočili sa previsokim računima za energiju dok se kontinent brzo odviknuo od ruskog gasa. Ove godine EU je bolje pripremljena — ali sada drugi rat takođe preti da uzdrma njena energetska tržišta.

Sukob između Izraela i Hamasa preti da poremeti odnose Evrope sa Bliskim istokom, ili čak da uvuče Iran u direktnu konfrontaciju sa Izraelom i njegovim zapadnim partnerima. Iako su tržišta za sada relativno mirna, bilo koji od ovih scenarija mogao bi izazvati haos.

Bez obzira na to, Evropa je "opremljena da se suoči sa zategnutošću globalnog tržišta nafte i dizela", rekao je komesar za energetiku Kadri Simson u intervjuu za POLITICO. Zvaničnici su izvukli pouke iz ruskog rata protiv Ukrajine i rade na izgradnji „dobrog razumevanja svih naših ranjivosti kako bismo ih najbolje rešili i kako možemo biti spremni za bilo kakve incidente ili vanredne situacije“.

Zvaničnici EU su poslednjih nedelja održali niz sastanaka sa zemljama koje proizvode naftu, kako sa starim prijateljima poput Norveške, tako i sa partnerima u nastajanju kao što su Alžir i Nigerija, kako bi izbegli bilo kakve potencijalne poremećaje, rekla je ona.

"Nakon što se kriza u Gazi razvila, suočeni smo sa dva sukoba u evropskom susedstvu. Istočni Mediteran je važno poprište za evropsku energetsku bezbednost, pošto je energetska tranzicija Evrope još uvek upletena u geopolitičke neizvesnosti", rekao je Simson, pripisujući nedostatak drame. Na tržištima na „spremnost i upravljanje krizama koje je EU postavila da odgovori na rusku energetsku ucenu“.

Borbe u Gazi i, u manjoj meri, duž severne granice Izraela sa Libanom imale su samo ograničen uticaj na tržišta nafte. Cene su prvobitno porasle na vesti o napadu militanata Hamasa 7. oktobra i masovnom odgovoru Izraela, ali je ključna referentna vrednost sirove nafte Brent ove nedelje pala za 4,2 odsto na oko 81 dolar po barelu, oko nivoa viđenog pre početka nasilja.

Tržišta su izbegla ponavljanje 1973. godine, kada je rat Jom Kipura između Izraela i njegovih suseda podstakao velike arapske proizvođače, na čelu sa Saudijskom Arabijom, da stave embargo na svoj izvoz izraelskim saveznicima. Odnosi zalivske zemlje sa Izraelom su se značajno poboljšali u poslednjih 50 godina: UAE i Bahrein su priznali svoj suverenitet u okviru Abrahamovog sporazuma iz 2020. godine, dok je Saudijska Arabija u pregovorima da učini isto.

Trgovci se stoga klade da će sve dok se sukob ne širi, zalihe nafte ostati manje-više stabilne, rekao je Viktor Katona, vodeći analitičar sirove nafte u energetskoj obaveštajnoj kompaniji Kpler.

Rizik više potiče od Irana, rekao je on. U najgorem slučaju, proširenje sukoba moglo bi dovesti do toga da Iran poremeti transport iz arapskih zemalja Persijskog zaliva kroz Ormuški moreuz. Iranska sirova nafta, iako je pod sankcijama Zapada, izvozi se u velikim količinama u Kinu. „Ako Izrael počne da udara na iransku teritoriju, a Iran kao posledica toga mora da manje izvozi, onda Kina nema dovoljno sirove nafte i mora da kupuje od negde drugde“, zbog čega svetske cene rastu, rekao je Katona. "To je čitava spirala koja se odmah pokreće."

Dok je iransko teokratsko rukovodstvo dosledno obećavalo da će uništiti državu Izrael i javno podržavalo napade Hamasa prošlog meseca, ono poriče umešanost u njihovo planiranje i izvršenje. Izraelske odbrambene snage saopštile su da su izvršile udare na militantne grupe u Siriji koje su bliske veze sa iranskim Korpusom garde Islamske revolucije, ali su do sada prestale da pogađaju ciljeve unutar samog Irana.

Naučene lekcije

Tržišta gasa osetila su neposredniji uticaj rata. Izrael je zatvorio slavine na svom gasnom polju Tamar u nekoliko sati nakon iznenadnog napada Hamasa, usred izveštaja da je bio meta raketnih napada. Dok Izrael proizvodi samo relativno male količine prirodnog gasa — oko 21 milijardu kubnih metara prošle godine, u poređenju sa 618 milijardi u Rusiji — on je ključni izvoznik u susedni Egipat, a zastoji su pogoršali redovne nestanke struje tamo. Protok je od tada nastavljen, ali u manjim količinama.

Svaka eskalacija sa Iranom mogla bi da utiče na tržišta gasa i nafte, s obzirom da se trećina svetskog tečnog prirodnog gasa i šestina njegove nafte otprema kroz Ormuški moreuz. „Ako stvari ostanu onakve kakve jesu, nema problema, ali ako dođe do rata u koji je uključen Iran i oni [blokiraju trgovinu kroz] Hormuški moreuz, onda će cene sigurno porasti“, rekao je jedan diplomata EU koji poznaje interne pregovore o energetskoj strategiji , dao je anonimnost da iskreno govori.

Međutim, "svi veliki igrači žele da izbegnu eskalaciju, Iran to želi da izbegne" zbog pretnji sankcijama, insistirao je izaslanik.

U odsustvu tog strašnog scenarija, uticaj na tržišta gasa EU će verovatno biti ograničen, kaže Tom Marzec-Manser, šef analitike gasa u kompaniji ICIS za obaveštajne podatke o sirovinama — ali više zbog poslednjeg sukoba nego poslednjeg.

„Iz perspektive evropske cene gasa, još uvek izgledamo relativno dobro i to je uglavnom vođeno slabom potražnjom. Mnogi industrijski potrošači nastavljaju da koriste primetno manje gasa nego pre energetske krize prošle godine, tako da je potrošnja u Evropi ostala niska", rekao je on.

Prema Evropskoj komisiji, zemlje članice su se kolektivno smanjile za skoro 20 procenata od korišćenja prirodnog gasa uoči prošle zime, pri čemu je industrija usporavala proizvodnju i obnovljiva energija igrala mnogo veću ulogu u proizvodnji električne energije. Uprkos tome, potrošnja je zapravo porasla u oktobru po prvi put od početka rata, što je rani znak da bi preduzeća mogla provizorno pokušavati da povrate izgubljenu produktivnost.

Ali iako su rezerve gasa u bloku popunjene više od 99 odsto pre roka, cene su i dalje tvrdoglavo visoke širom kontinenta u poređenju sa drugim regionima. To znači da su Evropljani u većoj opasnosti od kratkoročnih skokova u ceni energije, pri čemu bi industrija potencijalno morala ponovo da uspori ako računi postanu nedostupni.

„U mnogo smo boljoj situaciji nego 2022. godine“, rekao je Georg Zahman, viši saradnik Brigelovog energetskog trusta mozgova. „Imamo više toplotnih pumpi, elektrane su se vratile na sliku koju nismo imali na raspolaganju prošle godine, a izgradili smo više terminala za tečni prirodni gas.“ Međutim, upozorio je, ako države članice izgube fokus na smanjenju potražnje i pokušaju da daju prednost sopstvenim industrijama subvencijama, to bi moglo da izazove rasipničku trku „koja je u suštini na štetu svih“.

Istovremeno, zima u Evropi više nije ono što je bila. Rekordne temperature zabeležene su širom sveta u poslednja četiri meseca, prema izveštaju o satelitskom praćenju EU Kopernikus objavljenom ove nedelje, dok je prošla zima bila druga najtoplija ikada zabeležena na kontinentu. Iako bi to mogle biti dobre vesti za zalihe fosilnih goriva sklone sukobima u kratkom roku, verovatno su loše vesti za skoro sve ostalo u ne tako dugom roku.