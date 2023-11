UŽASNE VESTI IZ POJASA GAZE! Glumci i ekipa serije slomljeni TRAGEDIJOM: Užasnuti smo

Član producentske ekipe serije "Fauda" Major Matan Meir poginuo je u akciji u Pojasu Gaze. Ovo ostvarenje bavi se sukobom tajnih izraelskih snaga i Hamasa na pomenutom područjuu.

"Užasnuti smo što prenosimo vest da je jedan član naše porodice"Fauda" Matan Meir poginuo u borbama u Gazi. Matan je bio sastavni član našeg tima. Glumci i ekipa su skrhani ovim tragičnim gubitkom. Naše saučešće Matanovoj porodici i neka njegova duša počiva u miru", piše na meži X na stranici Netfliksove TV serije "Fauda".

We are devastated to share that one of our Fauda family members, Matan Meir, was killed in action in Gaza. Matan was an integral crew member. The cast and crew are heartbroken by this tragic loss. We extend our condolences to Matan’s family and friends. May his soul rest in peace pic.twitter.com/kuaJ2gclGk