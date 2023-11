BIVŠI BRITANSKI PREMIJER NOVI ŠEF DIPLOMATIJE! Veliki povratak Dejvida Kamerona posle debakla na BREGZITU, šok u Vestminsteru

Dejvid Kameron, bivši premijer Velike Britanije, imenovan je za novog ministra spoljnih poslova u okviru rekonstrukcije kabineta nakon što je Riši Sunak, predsednik vlade u Londonu, smenio dosadašnju ministarku policije Sjuelu Brejvermen.

Dejli telegraf navodi da se time Kameron vraća vrh političkih dešavanja i dodaje da je ovakav razvoj događaja izazvao šok u Vestminsteru.

Navodi se da je imenovanje Kamerona objavio Dauning strit broj 10, kao i da je navedeno da će Džejms Kleverli biti novi ministar unutrašnjih poslova.

The Rt Hon @David_Cameron has been appointed Secretary of State for Foreign, Commonwealth and Development Affairs @FCDOGovUK pic.twitter.com/r9fL9dIgzs