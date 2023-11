UČENIK KOJI JE UBIO ŠKOLSKOG DRUGA PRATIO VESTI O MASAKRU U BEOGRADU?! Novi detalji zločina u Nemačkoj, ubica sa KiM imao pakleni plan (VIDEO+FOTO)

Isplivali su stravični detalji ubistva učenika (15) u školi u nemačkom gradu Ofenburgu.

Mateja Z. (15), podsetimo, upucao je iz pištolja svog vršnjaka Pavlosa (15) koji je od zadobijenih povreda preminuo nekoliko sati nakon zločina.

Učenik devetog razreda Mateja Z, za koga nemački mediji navode da je poreklom sa Kosova, uzeo je tog jutra iz zaključanog ormana dedin pištolj i otišao u školu, ali sada se ispostavilo da je očigledno imao drugačiji plan.

PREŠAO NA PLAN B

Ofenburger tageblat navodi da je Mateja prvo polio svoju žrtvu zapaljivom tečnošću i pokušao da ga zapali, ali mu je iznenada otkazao upaljač nasred učionice!



Policija je prilikom pretresa škole pronašla flašu u kojoj se sumnjalo da je zapaljiv materijal dok je njegova majka (42) u izjavi za nemački Bild rekla da su je policajci pitali za zapaljivu tečnost, a navela da je jedina zapaljiva stvar koju su imali bilo ulje za loženje u podrumu.

Potvrdila je i da je oružje pištolj Matejinog dede koji je dečak tajno uzeo iako je bio zaključan.

"SVI SNOSIMO ODGOVORNOST"

- Da, oružje je iz naše kuće, za šta svi snosimo odgovornost, ali pištolj je bio pod ključem - rekla je majka i dodala da Mateja nikada ranije nije imao veze sa oružjem.

Navela je i da apsolutno ne zna koji bi motiv mogao da bude i da može samo da nagađa.



- Nedavno je bila pucnjava u školi u Srbiji i pratio je vesti. Gledao je i te horor scene na TikToku. Pre dva meseca mi je rekao da je na TikToku video kako je četrnaestogodišnjak ubio vršnjaka u Loru na Majni zbog duga od 60 evra - priseća se majka.

Nemačka policija je navela da bi motiv mogla biti ljubomora ili vršnjačko nasilje.

Pavlosovi drugovi iz razreda rekli su da su Mateja i on bili zaljubljeni u istu devojku. Majka kaže da je čula da je došlo do sukoba oko devojčice, ali sumnja da bi to mogao biti motiv.

"POSTAO TAJNOVIT KAKO JE POČELA ŠKOLSKA GODINA"

- Od početka školske godine bio je prilično tajnovit. Jedva da je govorio. Mora da se nešto dogodilo u školi. Da li postoji neka vrsta ucene ili neka vrsta sprdnje? Sve su to spekulacije - rekla je majka i dodala da mu Pavlos nikada nije bio prijatelj.

Na kraju je dodala da joj je rečeno da može da ga vidi tek 22. novembra:

- Ne znam kako će da se nosi sa svim ovim - rekla je na kraju.

Policija je u petak zaplenila njihove mobilne telefone i kompjutere i uvela im privremenu zabranu kontakta sa sinom koji je u pritvoru.

- Žao mi je dečaka i njegove porodice. Mateja je moje jedino dete - dodala je majka.

