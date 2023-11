Hamas pred neminovnih porazom, tvrde eksperti: Izraelska vojska iznenadila taktikom, ovo nisu očekivali

Hamas posustaje, stručnjaci kažu da će biti poražen.

Palestinska sunitska organizacija Hamas posustaje, dok Izrael sve više osvaja položaje u Gazi, opkolivši važne komandne centre terorista, javlja "Bild".

Prema mišljenju stranih stručnjaka, Izrael je energično stupio na front, a ni Ministarstvo rata vlade Tel Aviva nije očekivalo da će vojne operacije imati tako ohrabrujuće rezultate. Nasuprot tome, palestinska sunitska organizacija Hamas je u očaju.

Nakon masakra 7. oktobra, u kojem su teroristi Hamasa ubili više od 1.200 Izraelaca i stranih državljana i uzeli 239 talaca, njihov saveznik, SAD, prvobitno je savetovao izraelsku vojsku da ne pokreće kampanju velikih razmera.

Kako piše Ričard Kemp , pukovnik britanskih oružanih snaga u penziji, u svom članku u britanskom listu "Telegraph", vlada iz Vašingtona procenjivala je da će veliki kopneni napad "dovesti do krvoprolića između izraelske vojske (IDF) i Hamasa".

Međutim, izraelska vojska je uradila suprotno: "Upala je u Pojas Gaze, dobro organizovana, i zaprepastila svoje kritičare", istakao je Ričard Kemp u svom članku.

Sa svoje strane, Ildo Kes, komandant brigade u Izraelskim odbrambenim snagama (IDF), fokusirao se na uspeh izraelskih oružanih snaga u intervjuu jednim od najvećih izraelskih medija, "Inet".

"Hamas je imao 1.000 ljudi u Bejt Hanunu i bili su pripremljen za rat. Došli smo sa severa i ušli smo noću. Vazduhoplovstvo je bombardovalo tunele dok Hamas nije imao pojma da mu se približavaju kopnene snage", ističe on.

Kes dodaje da su Izraelci u prvoj fazi kopnene ofanzive u Gazi uspeli da imobilišu neprijatelja.

"Hamas nije bio u stanju da deluje. A onda smo prešli na drugu fazu, a to je uništavanje infrastrukturnih centara, i to smo uradili prošle nedelje", dodao je on.

"Gradovi su najteža sredina na ratištu. Pogotovo kada se očekuje da će izraelska vojska – kao u slučaju Hamasa – biti suočena sa 'bezbrojnim pokrivenim vatrenim položajima i skrovištima sa eksplozivnim zamkama, snajperima i zasedama'. Ogromna podzemna mreža tunela koju je Hamas izgradio predstavlja još jedan element ekstremne opasnosti", objašnjava Kemp.

Teroristi Hamasa pod pritiskom

Koristeći žene i decu kao živi štit i krijući se u tunelima koje je izgradio, postoje znaci da će teroristi biti poraženi, piše "Bild" pozivajući se na eksperte.

"Znak da Hamas vodi izgubljenu bitku je da su rakete ispaljene iz Pojasa Gaze očigledno pale na najniži nivo od početka rata, a njegovi lideri navodno traže od libanskog Hezbolaha nastavak napada kako bi odvratili pažnju Izraelaca", dodaje britanski vojni ekspert.

Pored toga, prema Kempu, činjenica da su teroristi Hamasa pod pritiskom jasno se vidi i iz činjenice da su pokazali spremnost da "pregovaraju preko Katara o oslobađanju talaca u zamenu za prekid vatre".

Međutim, prema izjavama iz Hamasovim, ta sunitska organizacija je juče prekinula pregovore s Katarom uz obrazloženje da je Izrael bombardovao bolnicu Al Šifa u Pojasu Gaze.

Teroristička grupa koristi bolnicu, pacijente i ljude koji su se tamo sklonili kao živi štit za svoj štab, koji se nalazi ispod zemlje, ispod zgrade, tvrdi IDF.

Međutim, izraelski premijer Benjamin Netanjahu rekao je juče u intervjuu američkoj televizijskoj mreži NBC da bi "mogao postojati" mogući dogovor za oslobađanje nekih od 239 talaca koje Hamas drži u Gazi od 7. oktobra. On je takođe naglasio da je reč o poverljivim informacijama u vezi sa pregovorima i da zbog toga je odbio da iznosi više detalja.

U televizijskom obraćanju u subotu, on je jasno stavio do znanja da će Izrael mobilisati sve svoje snage u ratu sa Hamasom.

"Hamas je izgubio kontrolu nad severnim obalnim pojasom Gaze i sada nema bezbedno mesto za skrivanje", rekao je Netanjahu.

