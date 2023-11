NA OVOM MESTU JE HAMAS SAKRIVAO TAOCE: Izraelska vojska izvršila raciju na bolnicu u Rantisi u Gazi (VIDEO)

Elitne jedinice izraelskih trupa izvršili su raciju na bolnicu Rantisi u gradu Gazi, koja inače leči decu, i otkrili da su se tamo sakrivali pripadnici militantne grupe Hamas, izjavio je večeras portparol Izraelskih odbrambenih snaga (IDF), kontraadmiral Danijel Hagari.

- Ispod bolnice, u podrumu, pronašli smo komandni i kontrolni centar Hamasa, prsluke za bombe samoubice, granate, jurišne puške AK-47, eksplozivne naprave, RPG i drugo oružje, kompjutere, novac, itd - kaže Hagari, na konferenciji za štampu na engleskom jeziku i dodaje:

- Takođe smo pronašli znakove koji ukazuju da je Hamas ovde držao taoce - kaže on, dodajući da je „ovo trenutno pod njihovom istragom“ i da IDF ima obaveštajne podatke da to proveri.

"Hamas se krije po bolnicama"

- Pored toga, pronašli smo dokaze da su se teroristi Hamasa vratili iz masakra u južnom Izraelu 7. oktobra u ovu bolnicu, između ostalih, nakon što su klali Izraelce u njihovim domovima. Hamas se krije po bolnicama. Danas ćemo ovo izložiti svetu - kaže on.

Hagari kaže da je IDF radio na omogućavanju bezbedne evakuacije pacijenata iz Rantisija tokom prošle nedelje, kao i iz drugih bolnica u severnoj Gazi.



- Izrael je pomogao upravnicima bolnica da evakuišu pacijente u Gazi u sigurniju bolnicu. To je zato što je naš rat protiv Hamasa, a ne protiv naroda u Gazi. Pogotovo ne sa bolesnima, ženama ili deci - kaže on, dodajući da je IDF obavešten da je "poslednjih 18 pacijenata u bolnici Rantisi bezbedno evakuisano u bezbedniju bolnicu".

- Naš rat je protiv Hamasa koji ih koristi kao živi štit - dodaje Hagari.

"Vreme je da otkrijemo bolnice kao terorističke mašine"

U podrumu Rantisija, Hagari pokazuje Hamasovu oružarnicu sa granatama, bombama i RPG-ovima. On ističe opasnosti za pacijente od eksploziva pod bolnicama.

U podrumu pokazuje motocikl za koji veruje da su ga ovde dovezli teroristi 7. oktobra, verovatno sa taocem. U blizini pokazuje, kako kaže, višestruke indikacije da su ovde držani taoci, uključujući improvizovani toalet i drugu infrastrukturu za držanje talaca.

- Izraelski forenzički timovi su na putu za bolnicu da istraže dokaze. To je ratni zločin, zločin protiv čovečnosti i zločin protiv međunarodnog prava. Pokušavamo da prebacimo stanovnike Gaze u bezbedno područje na jugu i otkrijemo te bolnice kao terorističke mašine. Svet to treba da zna. I svet ne treba da zaboravi one zločine protiv čovečnosti učinjene Izraelu. Oslobodićemo naše taoce iz Gaze i oslobodićemo Gazu od Hamasa – zbog naroda Izraela, zbog naroda Gaze takođe i sveta - izjavio je.

