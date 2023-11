POKUŠAĆE DA UBACE ČELIČNU CEV U URUŠENI TUNEL: Drama zarobljenih 40 radnika u ušla u treći dan, svi su i dalje živi! (VIDEO)

Spasioci treći dan zaredom izvlače 40 radnika zarobljenih u urušenom tuneli u severnoj Indiji, a očekuje se da će uspeti da ih izvuku u naredna 24 časa.

Spasilačke ekipe će progurati čeličnu cev kroz otvor iskopanog urušenog šuta da bezbedno izvuku blokirane radnike, saopštile su vlasti.

Oko 200 spasilaca iz agencija za pomoć u nesrećama koriste opremu za bušenje i bagere da stignu do radnika.

Tunel u izgradnji urušio se u nedelju u Utarakandu, planinskoj državi sa brojnim hinduističkim hramovima koji privlače mnoge hodočasnike i turiste. Tunel se gradi na prometnom putu Čardham, koji povezuje više lokacija koje obilaze hinduistički hodočasnici.

Visoki državni zvaničnik Randžit Sinha rekao je da odronjavanje otežava spasilačke operacije i da očekuju da oslobode radnike do večeras ili najkasnije sutra.

Rekao je da su svi radnici živi i da ih snabdevaju vodom i suvim obrocima preko cevovoda.

Srušeni deo tunela dugog 4,5 kilometra nalazi se oko 200 metara od ulaza, rekao je indijski zvaničnik.

Rescuers in India are attempting to reach more than 30 road workers who are trapped inside a collapsed tunnel in the northern state of Uttarakhand. The incident was caused by a landslide. pic.twitter.com/RcbNbyLER2