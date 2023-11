Zemljotres zatresao Jadran: Čuo se snažan prasak kao eksplozija!

Zemljotres jačine 4.0 po Rihterovoj skali zatresao je centralni deo Italije.

Tačnije, epicentar je bio 81 kilometar od grada Peskare.

Za sada nema informacija o potencijalnoj materijalnoj šteti ili povređenima.

''Pošteno se osetilo, tresao mi se radni sto'', ''Naglo je zatreslo, čuo se snažan prasak kao eksplozija'', ''Osetili smo ga u automobilu i to pošteno'' - samo su neki od komentara.



Earthquakes may happen anytime: what to do during the shaking?

🠪 INSIDE: take shelter, keep away from windows.

🠪 OUTSIDE: stay away from anything that might collapse (bridges, roofs, electrical wires). pic.twitter.com/iD1DQlXsfh