AJKULA MU JE OTKINULA NOGU, A DEVOJKU PREPOLOVILA: Evo kako je ON preživeo OVAJ KRVAVI NAPAD (VIDEO)

Godine 1983., lovac na škampe Rej Baundi (28) i njegova dva saputnika - skiper Denis Patrik Marfi (28) i kuvarica (i Rejova devojka) Lindi En Horton (21) radili su na brodu u vodama Australije. Baundi je bio kapetan kompanije "Nju Ventur", a kada su ga izmučenog našli na grebenu usred Koralnog mora otkrio je pakao koji je preživeo u prethodnih 36 sati.

Brod na kojem su tri pijatelja krenula iz Taunsvila prevrnuo se usred oluje nekih 100 kilometara od obale odakle su krenuli u nedelju uveče. "Marfi je bio na palubi i skočio je pravo u vodu, ali Lindi i ja smo uhvaćeni u kormilarnici. Svi smo na kraju sedeli na vrhu prevrnutog trupa i pitali se šta ćemo da radimo", rekao je Baundi. Držali su se za olupinu, koja je uključivala dasku za surfovanje, prsten za spasavanje i komade stiropora iz kutija za škampe dok je ostatak broda potonuo. Baundi je potom otkrio novinarima iz bolničkog kreveta da se ajkula približila u ponedeljak uveče.

Troje prijatelja je odlučilo da vesla na daskama za surfovanje do obližnjeg grebena za koji se Rej setio da je najbliže "kopno" kojeg mogu da se dočepaju, al dok se držao za olupine primetio je oko 4,5 metara veliku tigrastu ajkulu kako ih vreba. "Nismo obraćali mnogo pažnje na nju misleći da će nas ostaviti na miru ako joj se ne suprotstavimo", rekao je Baundi. "Ugrizla me je malo za nogu ispod daske za surfovanje pa sam je udario drugom nogom i ona me je pustila", rekao je Boundi.

Međutim, taman kad su se malo opustili, ajkula se vratila i čuo se Marfijev vrisak.", "Ima moju nogu, kopile ima moju nogu! vikao je Marfi, prisetio se tada emotivno razoren Baundi. "'Šališ se', rekao sam. Ali tada sam mogao da vidim kako krv izlazi na površinu kroz vodu. Nisam znao šta da radim. Tako smo se dobro držali tako dugo, bili smo uporni da preživimo. Jednostavno nisam znao kako da se nosim sa tim jer nismo imali čamac. Nismo imali šta da koristimo da podvežemo patrljak, čak i ako bismo uspeli da zaustavimo krvarenje. Ajkula je još uvek mogla da se vrati, a ja jednostavno nisam znao šta da radim", pričao je Rej novinaru, a onda se njihov strah i obistinio...

"Ajkula se vratila i rekao sam Marfiju: 'Šta želiš da radiš?' a on je rekao: 'Vi bežite. Skupite sve stvari. Ostavite me' i onda je otplivao nekoliko metara dalje od nas", rekao je Baundi glasom prigušenim emocijama. Marfi je potom otplivao dalje od prijatelja kako ne bi krvario u njihovoj blizini i ajkula ga je ubrzo ubila.

"Činilo se da sve ide u redu nekoliko narednih sati. Lindi nakon Marfijeve smrti nije mogla da prestane da vrišti, ali sam uspeo da je smirim i povratim joj rapoloženje, kako Denisova žrtva ne bi bila uzaludna, jer sam znao da ćemo stići do grebena u jutarnjim satima", prisećao se Baundi.

U tom trenutku je oko četiri sata ujutro, a dok je par nastavio ka grebenu, ajkula je ponovo udarila. "Lindi je sedela u remenu koluta za spasavanje kada sam je video da ponovo dolazi. Bio sam prilično siguran da je u pitanju ista ajkula. Polako je prošla pored mene, a zatim se naglo okrenula i zgrabila Lindi oko ruku i grudi. Još sam je držao za ruku dok ju je ajkula protresla tri ili četiri puta. Ispustila je samo jedan mali cik čim ju je ajkula zgrabila i skoro odmah sam znao da je mrtva."

Dok je ajkula besno tresla Lindino telo, Rej je mora da nastavi dalje - znao da je da je greben blizu i plivao je što je brže mogao. Taman kada je posle nekog vremena ugledao greben i pomislio da je mukama došao kraj, veliko peraje je ponovo probilo površinu vode u njegovoj blizini. Svestan da je tako blizu spasenja, Rej je svom energijom koja mu je bila preostala krenuo da pliva ka grebenu. Nekim čudom, u poslednjem trenutku je naišao talas koji je Baundi iskoristio da "zajaše" i stigne do grebena na vreme da izbegne da postane hrana krvoločnoj zveri - kao što je bio slučaj sa njegovim prijateljem i devojkom.

Rejevo zastrašujuće iskustvo je okončano sledećeg dana kada je spasen nakon 36 sati, ali je priča bila toliko slikovita i jeziva da je bilo neizbežno da se adaptira u film. "Greben" ("The Reef") iz 2010. godine prati pet turista koji završavaju usred Koralnog mor nakon što njihov brod tone. Plašeći se da će ih struja odvući u dublju vodu, grupa odlučuje da prepliva 50 kilometara do izolovanog ostrva, ali ih usput napada velika bela ajkula. I kao u Rejovoj priči, samo je jedan preživeo.

Autor: