ZASTRAŠUJUĆI ZVUK SE ČUJE IZ ZEMLJE, RUPE GUTAJU GRAD! Erupcija je pitanje trenutka, a ovo je NAJVEĆA OPASNOST

Ceo Island je "na iglama" jer stručnjaci kažu da su zemljotresi koji danima tutnjaju ispod površine i koji su već uništili jedan grad, najava velike vulkanske erupcije.

Na jugozapadnom poluostrvu Rejkjanes od juče je zabeleženo više od 700 zemljotresa, a uprkos tome što je bio nešto slabiji nego prethodnih dana, erupcija vulkana Fagradalsfjal mogla bi da se dogodi svakog trenutka.

Island je poslednjih dana pogodilo hiljade zemljotresa.

U petak je proglašeno vanredno stanje, a oko 4.000 ljudi evakuisano je iz malog ribarskog sela Grindavik.

Evakuisani stanovnici rekli su da su čuli "zastrašujuću buku" pod zemljom, a onima kojima je dozvoljeno da se vrate da pokupe neke stvari rečeno je da odmah ostave sve i beže ako čuju sirene.

Ogromne vrtače su se pojavile oko grada, a dramatični snimci iz vazduha koje je objavila obalska straža pokazuju pukotinu koja prolazi kroz centar grada i izbacuje dim dok se magma približava površini.

Vlasti su zauzete izgradnjom odbrambenih zidova oko obližnje geotermalne elektrane, za koje se nadaju da će moći da je zaštite od tokova lave. Naime, svi veruju da je erupcija neizbežna.

Islandska ministarka pravde Gudrun Hafštajnsdotir rekla je državnoj televiziji RUV da je veliki nasip dizajniran da zaštiti geotermalnu elektranu Svartsengi, koja se nalazi nešto više od šest kilometara od Grindavika.

U fabriku se dovozi oprema i materijali koji bi mogli da popune 20.000 kamiona, a izgradnja počinje čim stigne zvanično vladino odobrenje.

#Nature 📹

State of emergency due to a probable eruption 🌋 in #Grindavík, Iceland.



In recent hours, numerous earthquakes have been recorded and large cracks have appeared in the city due to the rise of magma. The population was evacuated due to the risk of eruption. pic.twitter.com/UesuzCKtrp — Meteored | YourWeather (@MeteoredUK) 14. новембар 2023.

Fabrika obezbeđuje toplu i hladnu vodu i struju za celu zemlju, a portparol operatera HS Orka rekao je da prekid neće uticati na snabdevanje električnom energijom glavnog grada Rejkjavika.

Pod gradom se već neko vreme gomila magma, a stručnjaci su juče rekli da se ispod njega razvio 'koridor' dug 14 kilometara. Erupcija se, kažu, može desiti bilo gde duž tog koridora.

Sve je veći strah da bi erupcija mogla izazvati sličan haos kao erupcija Ejafjalajokula 2010. godine, ali vulkanolozi kažu da je malo verovatno da će Fagradalsfjall proizvesti oblak pepela koji je zahvatio veći deo Evrope.

Metju Džejms Roberts, iz islandske meteorološke kancelarije, rekao je:

- Magma je odmah ispod površine zemlje. Postoji ogromna neizvesnost. Da li će biti erupcije i ako da, kakva će šteta biti?'

Šef Odeljenja za javnu bezbednost rekao je da postaje "sve teže" ući u područje Grinvadika jer se ogromne rupe nastavljaju širiti.

- Taj prostor nastavlja da tone, a na površini se stalno stvaraju nove pukotine. Ovo područje pomalo liči na veliki glečer koji je ispucao, tako da je veoma opasno biti unutar tog područja.

Proteklih dana i dalje je bilo dozvoljeno da brzo odu svojim kućama da pokupe stvari i uzmu kućne ljubimce, ali sve one koji danas odluče da se vrate svojim kućama biće u pratnji ekipa Hitne pomoći.

Stanovnici na društvenim mrežama objavljuju video snimke napuštenog ribarskog grada, a zvaničnici ih upozoravaju da brzo beže ako čuju sirene upozorenja.

Jedan stanovnik je na TikTok-u postavio snimak dugačke kolone automobila na ulazu u grad, gde hitne službe zaustavljaju svako vozilo kako bi ljudima dale još saveta o bezbednosti.

Radnik Hitne pomoći zaustavlja čoveka i pita ga da li je stanovnik Grinvadika i kaže mu: "Ako čuješ sirene ili nešto slično, izlazi! Baci sve i izlazi!"

Štab civilne zaštite u saopštenju za javnost ističe da je područje oko Grindavika opasno.

- Meteorološki zavod nastavlja merenje trajnih deformacija tla u vertikalnom pomeranju koje je nastalo kod Grindavika - saopšteno je.

Iceland Update

The video shows a massive crack in the center of the Icelandic city of Grindavik.

The steam is pouring out as the island nation prepares for a likely volcanic eruption. pic.twitter.com/frF9MAwRPj — Abu Faisal🇸🇦 (@AbuFais03922068) 14. новембар 2023.

Lokalni mediji prenose da je seizmička aktivnost tokom noći bila slična onoj prethodnog dana, sa "oko sto zemljotresa na sat". Većina je bila slaba, ali najveće su bile 3,1 i 2,8 po Rihterovoj skali.

Hans Vera, 56-godišnji muškarac rođen u Belgiji koji živi na Islandu od 1999. godine, rekao je da se kuća njegove porodice stalno trese.

- Mira uopšte nije bilo, stalno se treslo, pa nismo ni oko sklopili - rekao je Vera, koja sada živi u kući svoje snaje u predgrađu Rejkjavika.

- Ovom situacijom nisu šokirani samo ljudi u Grindaviku, već i ceo Island. Zaista smo zabrinuti za sve kuće i infrastrukturu u tom području - rekao je Rainison, šef islandske civilne zaštite i upravljanja vanrednim situacijama ranije ove sedmice.

- Magma je sada veoma plitko, tako da očekujemo erupciju za samo nekoliko sati, a ako budemo imali sreće za nekoliko dana.

Islanđani sada zapravo "samo čekaju", rekao je lokalni novinar Holmfridur Gisladotir za Skaj njuz u ponedeljak.

Preteća erupcija podsetila je mnoge meštane na 2010. godinu, kada je eruptirao još jedan islandski vulkan Ejafjalajokul.

Proizveo je ogroman oblak pepela koji je izazvao najveće otkazivanje letova avio-kompanija od Drugog svetskog rata. Tada je otkazano oko 50.000 letova, što je pogodilo osam miliona putnika.

Što se tiče bilo kakvih razlika između potencijalne erupcije Fagradalsfjale i Eijafjallajokulla, Roberts je rekao da bi erupcija mogla da pošalje lavu iznad grada, ali je manje verovatno da će izazvati istu eksploziju pepela.

Residents of Grindavik have been given limited time to gather more of their belongings from the town.

📷Video from biornvalur via tiktok.#iceland #icelandvolcano #IcelandEarthquakes pic.twitter.com/fvrki7BYip — Nopolluting (@nopolluting) 14. новембар 2023.



- Pre svega, na vrhu nema ledene kape i to nije stratovulkan, tako da ne bi trebalo da bude ispuštanja vulkanskog pepela u atmosferu. Ovo bi mogla biti vulkanska erupcija koja proizvodi lavu duž niza pukotina i to bi bila glavna opasnost - rekao je Roberts.

On je dodao da je moguća erupcija "koja traje nedeljama", što znači da bi putevi i druga infrastruktura mogli biti "ugroženi".

Smešten između evroazijske i severnoameričke tektonske ploče, Island je seizmičko i vulkansko žarište dok se dve ploče kreću u suprotnim smerovima.

U martu 2021. godine, u vulkanskom sistemu Fagradalsfjal, lava je izbila iz pukotina u tlu dužine između 500-750 metara.

Vulkanska aktivnost u toj oblasti nastavila se šest meseci te godine, što je navelo hiljade Islanđana i turista da posete lokaciju.

U avgustu 2022. godine na istom području dogodila se erupcija koja je trajala tri nedelje, a još jedna je zabeležena u julu ove godine.

