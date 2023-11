ŽIVOTI 36 BEBA VISE O KONCU: Stravična situacija u bolnici Al Šifa u Gazi! (FOTO)

Životi 36 beba u bolnici Al Šifa u Gazi vise o koncu, poručilo je danas medicinsko osoblje te bolnice i istaklo da nema jasnog mehanizma da se te bebe premeste u drugu ustanovu, uprkos navodnim nastojanjima Izraela da toj bolnici dostavi inkubatore za evakuaciju.

Tri od 39 prevremeno rođenih beba u toj bolnici umrle su pošto je Al Šifa ostala bez goriva za pokretanje generatora električne energije, pa nije bilo moguće koristiti inkubatore, prenosi Rojters.

Kako navodi agencija, 36 beba, koje teže između 700 grama i oko kilogram i po, sada leže na običnim krevetima, gde su izložene infekcijama i bez individualnog prilagođavanja vlažnosti i temperature koja su za njih od vitalnog značaja.



- Srećom, još uvek ih imamo 36, nismo izgubili nikoga tokom noći... Ali i dalje, rizici su zaista veliki, postoji šansa da ih sve izgubimo - rekao je jedan od hirurga iz bolnice, Ahmed El Mokatalali.

Izraelska vojska saopštila je ranije danas da radi na prenosu inkubatora u pojas Gaze, kako bi se navodno omogućila evakuacija beba.

This morning in Gaza bullets were fired into one of three MSF premises located near Al-Shifa hospital and sheltering MSF staff and their families—over 100 people, including 65 children, who ran out of food yesterday night.