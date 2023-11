Turska je podnela tužbu Međunarodnom krivičnom sudu protiv izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, optužujući ga za genocid u Pojasu Gaze, saopštili su advokati vladajuće Stranke pravde i razvoja.

Bivši načelnik Centra za obaveštavanje i uzbunjivanje Avram Izrael kaže da svako ima svoju dioptriju u pomenutom sukobu, a to ne donosi ništa dobro. Kako kaže, sve smo dalje od rešavanja sukoba ovakvim ponašanjem.

- Erdogan je vešt političar, uspeva da zavede muslimane u Srbiji, izvuče se kada treba, tu je kada treba. Ne ostaje za džabe na vlasti ovoliko. Ne bi on vladao toliko godina u velikoj turskoj imperiji, da nije tako vešt - kaže on.

Izrael kaže da je teško i mučno gledati slike iz Gaze, i postavlja se pitanje da li je sve crno ili belo.

- Prekršena su sva pravila rata, treba da znaju da se bolnice i verska mesta ne diraju, ali evo, videli smo šta se dešava. Veliki su napori IDF-a da se broj žrtava, stradanje smanji... Ponuđena je pomnoć, ostavljen je prolaz za evakuaciju. Sve treba vratiti ka Hamasu, treba razdvojiti palestinski narod... - rekao je potom Izrael.

Predsednik Sabora islamske zajednice Mohamed Jusuf Spahić naveo je jutrs za Pink da Hitlerove žrtve ne treba da se pohitlere nikada, čak ni prema samom Hitleru.

- Niti Netanjahuove žrtve treba da se ponetanijahuju. Niti ikada silom uzvratiti na silu, ako je sukob, ali, ako je prekomerna sila... - kaže on.

Gde god ima neki sukob, tu stradaju, u ovo vreme muslimani.

- Hoćete da poreknete 5.000 beba? - dodao je Spahić.

Novinar Zoran Vitorović koji boravi u Izraelu istakao je jutros za TV Pink da, dok se na Balkanu i Bliskom Istoku ratuje, u Evropi dolaze advent nedelje, a reč advent predstavlja dolazak Hrista. Odlike ovih nedelja su božićne, i to je period koji dominira svuda po Evropi, i ljudi bi trebali da su opušteniji, međutim, toga nema, ljudi su uplašeni i u strahu.

- I samo, na primer u Nemačkoj se tvrdi da će 28 odsto stanovništva potrošiti na božićne poklone, u Švajcarskoj žele da oporezuju ljude... Bliski istok, kada se pogleda... Javnost jeste podeljena prema emotivnoj naklonosti. Sukob se gleda u smislu izbeglica, ko će sve to da plati - rekao je on.

Kako kaže, i u Švajcarskoj se beleži veći broj napada na muslimane i jevreje.

- Brojni poznavaoci prilika kažu da iza površine tinja veliki broj sitnih problema. Tinja ogromno nezadovoljstvo, gde preti stvaranje desničarskih organizacija ne samo protiv jevreja, nego i muslimana. To će dovesti do novog talasa izbeglica, i od toga se strahuje - kaže on.

