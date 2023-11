UŽAS U OHAJU, KAMION SE ZABIO U ŠKOLSKI AUTOBUS PUN DECE: Najmanje šest žrtava, među njima troje tinejdžera (FOTO, VIDEO)

Najmanje šest osoba je poginulo, a 18 povređeno u saobraćajnoj nesreći u Ohaju kada se kamion zakucao u školski autobus.

U nesreći je učestvovalo pet vozila, među kojima i čarter autobus koji je prevozio učenike srednje škole iz Ohaja.

Troje putnika iz autobusa proglašeni su na licu mesta mrtvima.

Vlasti su saopštile identitet poginulih učenika iz autobusa, a to su Džon Mozli (18), Džefri Vorel (18) i Kejtlin Ovens (15).



"Ovo je naša najveća noćna mora kada imamo autobus pun dece koji je učestvovao u nesreći", rekao je guverner Ohaja Majk DeVajn.

At least six people were killed and 15 others injured in an accident involving five vehicles along an Ohio highway. Among those involved was a charter bus carrying 57 individuals, primarily high school students. https://t.co/QBLQR8fFbI pic.twitter.com/RPtoEMDNIa