Čitav Island je "na iglama" jer stručnjaci kažu da su potresi - koji već danima tutnje ispod površine i koji su već su razorili jedan grad - najava velike vulkanske erupcije, piše Dejli mejl.

Na jugozapadnom poluostrvu Rejkjanes od juče je zabeleženo više od 700 zemljotresa, a uprkos tome što je bio nešto slabiji nego prethodnih dana, erupcija vulkana Fagradalsfjal mogla bi da se dogodi svakog trenutka. Island je poslednjih dana pogodilo hiljade zemljotresa.

Evakuisani stanovnici rekli su da su čuli "zastrašujuće zvukove" ispod zemlje, a onima koji su dobili dozvolu da se vrte po neke stvari, rečeno je da smesta sve bace i beže ako začuju sirene.

Oko grada su se pojavile ogromne vrtače, a dramatični snimci iz vazduha koje je objavila Obalna straža prikazuju rascep koji prolazi središtem mesta i iz kojeg izlazi dim dok se magma približava površini.



Vlasti su zauzete izgradnjom odbrambenih zidova oko obližnje geotermalne elektrane, za koje se nadaju da će moći da je zaštite od tokova lave. Svi veruju da je erupcija neizbežna.

Gudrun Hafštajnsdotir, islandska ministarka pravde, rekla je državnoj televiziji RUV da je veliki nasip dizajniran da zaštiti geotermalnu elektranu Svartsengi, koja se nalazi nešto više od šest kilometara od Grindavika.

U fabriku se dovozi oprema i materijali koji bi mogli da popune 20.000 kamiona, a izgradnja počinje čim stigne zvanično vladino odobrenje.

Fabrika obezbeđuje toplu i hladnu vodu i struju za celu zemlju, a portparol operatera HS Orka rekao je da prekid neće uticati na snabdevanje električnom energijom glavnog grada Rejkjavika.

Iceland Update

The video shows a massive crack in the center of the Icelandic city of Grindavik.

The steam is pouring out as the island nation prepares for a likely volcanic eruption. pic.twitter.com/frF9MAwRPj