KOLIMA PROBIO OGRADU AMBASADE IZRAELA U TOKIJU Uhapšen ultradesničar: Povređen jedan policajac

U japanskoj prestonici Tokiju jutros je uhapšen muškarac koji je automobilom probio zaštitnu ogradu ispred izraelske ambasade.

BBC prenosi navode japanske televizije NHK da je povređen jedan policajac.

Uhapšen je muškarac od 50-ak godina, za kojeg se veruje da je pripadnik ultradesničarske organizacije.

Navodi se da se zaštitna ograda nalazila na oko 100 metara od zgrade ambasade Izraela.



Na društvenim mrežama pojavio se snimak NHK na kojem se vidi automobil nakon probijanja ograde.

Još uvek nije poznato da li je incident namerno izazvan.

BBC podseća da su izraelske ambasade i konzulati tokom proteklog meseca pojačali bezbednosne mere širom sveta.

