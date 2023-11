POJAVIO SE SNIMAK KOJI SVEDOČI O PADU PALESTINE: Izraelska vojska zauzela ključnu tačku u Gazi (VIDEO)

Manuel Fabijan, ratni izveštač Tajms of Izrael, objavio je najnoviji snimak Izraelskih odbrambenih snaga (IDF).

On je u postu na društvenoj mreži X (bivši Tviter) naveo da je 14. Oklopna rezervna brigada zauzela ključnu predstražu Hamasa u severnom delu Pojasa Gaze.



Navodi se da je ovo uporište palestinskih ekstremista, koje je bilo poznato kao predstraža Palestina, Hamas koristio kao poligon za obuku dok se pripremao za napade na Izrael.

- Iako je ovo bilo maskirano kako obična sala za treningm, teroristi su iz ove predstraže kretali u obavljanje terorističkih aktivnosti - navedeno je u saopštenju IDF.



U njemu stoji da su se pripadnici 14. brigade, uz podršku vazdušnih snaga i artiljerije, vodili bitku sa Hamasom za kontrolu nad ovom predstražom.



IDF je naveo da su izraelske trupe, nakon zauzimanja predstraže Palestina, tu pronašle otvore koji vode u podzemne tunele, eksplozivne uređaje i mine.

