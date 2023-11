ISTOVREMENO NAJLUĐA I NAJTUŽNIJA RATNA PRIČA IZ IZRAELA! Hamas ubio 39 muškaraca, ali će oni imati DECU - Vlast odobrila da se iz LEŠEVA izvuče SPERMA

Komitet za zdravstvo Kneseta, izraelskog parlamenta, objavio je juče da je iz tela 39 muškaraca koji su ubijeni od početka rata sa Hamasom uzeta sperma kako bi njihove porodice mogle da je u budućnosti koriste za oplodnju.

To je preneo Tajms of Izrael koji navodi da je ovo urađeno zahvaljući tome što su olabavljeni uslovi koje Ministarstvo zdravlja Izraela propisuje za veštačku oplodnju.

Po novoj odluci tog ministarstva, bračni partneri i porodice preminulih muškaraca mogu da zatraže izvlačenje sperme iz leševa.

Live update: Sperm from 39 men killed in war has been extracted for future fertilization, Knesset committee says https://t.co/C2NWImztZU . Click to read ⬇️