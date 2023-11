ŠTA ĆE SE DESITI AKO ERUPTIRA VULKAN NA ISLANDU? Ovako može doći do velikih posledica: Ako lava pokupi MALO VODE I PROBIJE ČEP...

Island se priprema za erupciju vulkana Fagradalsfjal u narednim danima. Zašto se to dešava i kakve bi posledice mogle da budu?

Erupcija bi prvenstveno mogla da izazove značajnu štetu na lokalnoj infrastrukturi i oslobađanje toksičnih isparenja, piše BBC.

Od kraja oktobra, jugozapadni region koji okružuje islandsku prestonicu Rejkjavik potreslo je više hiljada zemljotresa. To se dešava zbog podzemne reke magme - vruće tečne ili polutečne stene - dužine oko 15 km koja se penje ispod površine zemlje.

Reka se prostire ispod Islanda i dela Atlantskog okeana, a uticaj erupcije na ostrvsku zemlju i šire zavisiće od toga gde tačno magma prodre na površinu. Mali grad Grindavik, u kojem živi desetak srpskih porodica, leži direktno iznad magme i već je evakuisan zbog opasnosti od "vatrenih fontana" i štetnih gasova.

Doktor Bil Mekgvajr, profesor geofizike i klimatskih katastrofa, kaže da je Grindavik veoma blizu položaja nove frakture i da je opstanak grada ugrožen.

- Sve zavisi od toga gde magma na kraju dospe na površinu, ali situacija ne izgleda dobro - rekao je.

#Nature 📹

State of emergency due to a probable eruption 🌋 in #Grindavík, Iceland.



In recent hours, numerous earthquakes have been recorded and large cracks have appeared in the city due to the rise of magma. The population was evacuated due to the risk of eruption. pic.twitter.com/UesuzCKtrp