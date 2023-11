BROD SA 100 TURISTA POČEO DA TONE, LJUDI SKAKALI U VODU: Poginula žena, plovili ka Bahamima (VIDEO)

Jedna američka državljanka poginula je nakon što je katamaran, u kom je bilo oko 100 turista, potonuo dok je plovio ka privatnom ostrvu na Bahamima.

Glavni nadzornik rekao je za AP da je 74-godišnja žena koja se utopila poreklom iz Kolorada, kao i da je u trenutku nesreće bila na petodnevnom putovanju sa porodicom.

U početku nije bilo poznato kako je starica preminula.

Na istom katamaranu tog dana bili su i Beki i Met Savaž. Oni su novinarima ispričali da su ih tokom plovidbe udarila dva jaka talasa.

"Prvi je bio zaista veliki, podigao nas je, mnogi smo bili mokri. Drugi talas krenuo je pravo ka nama, mi smo se popeli na vrh katamarana, a onda nas je voda zapljusnula", ispričao je Met.

Posle toga putnici su tražili pojaseve za spasavanje.

"Pojasevi za spasavanje na spratu katamarana nisu bili iznad nas, morali smo da odemo do prednjeg dela i uzmemo ih iz korpe", priseća se Beki.



Oni su skliznuli u vodu kada se trajekt izokrenuo za oko 75 stepeni. Ostrvo Plava laguna je bilo udaljeno 100 metara. Spasilački čamci su odmah stigli do njih, a uplašeni roditelji su svuda tražili svoju decu.

