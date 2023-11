IZRAELCI TVRDE: Pronašli smo tunel u kompleksu bolnice Al Šifa (VIDEO)

Portparol izraelskih odbrambenih snaga Danijel Hagari upravo je održao brifing za novinare i kaže da su izraelske snage pronašle tunelski šaht i vozilo sa oružjem u bolnici Al-Šifa.

On kaže da izraelske trupe nastavljaju s "ciljanim aktivnostima" u bolnici Al-Šifa.

Večeras je prijavljena pucnjava u bolnici al-Shifa u Gazi, pošto je izraelski vojni zvaničnik potvrdio da su vojnici pretražuju kompleks.

Our forces have found an operational shaft to a Hamas terror tunnel inside the #AlShifaHospital compound. pic.twitter.com/ZoraVlKbmX