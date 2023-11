Netanjahu odbio da odgovori na jedno pitanje: Činimo sve da civilnih žrtava bude što manje, ali nažalost NISMO USPEŠNI (VIDEO)

Izrael čini sve što može kako bi zaštitio civile dok vodi borbe protiv Hamasa u Gazi, što uključuje i bacanje letaka sa upozorenjem da beže, ali dosadašnji pokušaji da civilne žrtve budu svedene na minimum "nisu bili uspešni", izjavio je izraelski premijer Benjamin Netanjahu.

- Svaka smrt civila je tragedija i ne bismo smeli da ih imamo pošto činimo sve što možemo kako bismo civile uklonili od opasnosti, dok Hamas čini sve da ih tamo zadrži - rekao je Netanjahu u četvrtak u intervjuu za CBS njuz, prenosi Rojters.

On je naveo da Izrael zato baca letke, poziva palestinske civile telefonom i upozorava ih da se evakuišu, što su, prema njegovim rečima, mnogi i učinili.

Netanjahu je saopštio da je cilj vojne kampanje u Pojasu Gaze uništenje militanata Hamasa.

In an exclusive with @norahodonnell , Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu says Israel had "concrete evidence" of terrorists at Al-Shifa hospital. Plus, what he said about a potential hostage deal. https://t.co/sRyyTbIOOq pic.twitter.com/lY0WFoBDU8

- Druga stvar koju mogu da saopštim je da ćemo pokušati da završimo taj posao sa minimalnim civilnim žrtvama. To je ono što pokušavamo da postignemo: minimalne civilne žrtve. Ali, nažalost, nismo uspešni - naveo je izraelski premijer.

Netanjahu je saopštio da je povratak oko 240 talaca koje su palestinski militanti uzeli u prošlomesečnom razornom napadu na Izrael jedan od glavnih ciljeva akcije u Gazi, zajedno sa uništavanjem Hamasa i obezbeđivanjem da se teroristička pretnja nikada više ne podigne iz Gaze i da Gaza ima drugačiju budućnost.

- Imaćemo privremeni prekid vatre ako uspemo da vratimo naše taoce. Mislim da ne služi svrsi da to dalje elaboriram - rekao je izraelski premijer.

On je odbio da kaže da li bi pristao da pusti palestinske zarobljenike u zamenu za slobodu izraelskih talaca, prenosi "Tajms of Izrael".

- Postoje određene stvari koje držimo u tajnosti dok ne budemo imali šta da kažemo - naglasio je Netanjahu.

On je rekao da Izrael ima "konkretne dokaze" o korišćenju bolnice Al-Šifa u gradu Gazi u vojne svrhe, navodeći da su "vođe terorističke grupe" i "teroristički poslušnici" pobegli iz medicinske ustanove dok su se izraelske snage približavale.

The Zionist entity's prime minister Benjamin #Netanyahu claimed that his military is doing all it can to avoid harming civilians amid its relentless assault on #Gaza, but its attempts to minimize casualties are “not successful.”



He reiterated in statements to CBS News that the… pic.twitter.com/jwfIcwSpwM