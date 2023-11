ISPLIVAO HIT SNIMAK ERDOGANA: Turskog lidera napala osa dok je držao govor, obezbeđenje odmah prišlo, nisu imali ni TRUNKU MILOSTI (VIDEO)

Turskog predsednika Redžepa Tajipa Erdogana napala je osa dok je stajao za govornicom.

Na kratkom snimku vidi se kako osa sleće na leđa turskog predsednika, koji nije ni primetio šta se dešava, međutim, to nije promaklo oštrom oku njegovog obezbeđenja.



Jedan od telohranitelja odmah je prišao i najpre rukom uklonio osu, a zatim ju je i brutalno zgazio nogom kako se eventualno ne bi vratila.

🐝 Security guard saved #Erdogan from wasp sting. The wasp was brutally killed by the guard's boot. pic.twitter.com/w4r8qIkIwF