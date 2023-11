JEZIVI ZVUK NAGOVEŠTAVA DA JE VULKAN SPREMAN NA ERUPCIJU - Drama na Islandu i dalje traje, ljudi u strahu od OTROVNE PARE (FOTO+VIDEO)

Island se priprema za ogromnu vulkansku erupciju koja bi mogla da zbriše ceo grad i oslobodi otrovne pare.

Zemlja je naredila evakuaciju i proglasila vanredno stanje jer se seizmička aktivnost pojačava oko vulkana Fagradalsfjal za koji se očekuje da će eksplodirati narednih dana.

Island je pravovremeno evakuisao stanovnike obližnjeg Grindavika i obližnje geotermalne elektrane Svartsengi, jedne od najstarijih geotermalnih elektrana na svetu, koja je prva kombinovala proizvodnju električne energije sa toplom vodom za grejanje u regionu.

🌋 Now a volcanic eruption in Iceland is becoming imminent as magma rises closer to the surface. Interview with Prof. Thorvaldur Thordarson. #grindavík #grindavik #iceland #island #volcano #vulkan pic.twitter.com/abkG49ZQoP