'6.35 ZABELEŽILI SMO NEŠTO DRAMATIČNO' Evo šta se trenutno dešava na Islandu: Lava je ispod naše kuće, ZEMLJA TONE (VIDEO, FOTO)

Seizmička aktivnost i podzemni tokovi lave pojačali su se tokom poslednjih nekoliko dana na poluostrvu Rejkjanes, u blizini glavnog grada Rejkjavika, zbog čega su vlasti pre šest dana evakuisale gotovo 4000 ljudi iz ribarskog grada Grindavika.

Prema islandskom meteo centru, u poslednja 24 sata zabeleženo je oko 200 zemljotresa pa i dalje postoji velika verovatnost vulkanske erupcije.



U najnovijem obaveštenju meteorološkog centra navodi se da se izvor erupcije najverovatnije nalazi severno od grada Grindavika, u blizini planine Hagafel.

„Ukupno je oko 2000 potresa zabeleženo u poslednja 24 sata. Većina su mali potresi ispod 1 magnitude, ali jutros u 6:35 izmeren je potres u Hagafelu s magnitudom od 3.0“.

„To je nestvarno“

„Kao da sedite u vrlo dosadnom filmu, ali ste tamo zapeli, ne možete izaći iz njega. To je nestvarno. Teško je da se shvati“, rekao je 62-godišnji Einar Dagbjartson za Rojters. On je jedan od evakuisanih stanovnika Grindavika.

🌋 Now a volcanic eruption in Iceland is becoming imminent as magma rises closer to the surface. Interview with Prof. Thorvaldur Thordarson. #grindavík #grindavik #iceland #island #volcano #vulkan pic.twitter.com/abkG49ZQoP