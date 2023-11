Šef američke službe Vilijam Berns zadužen da otegne rat do izbora u SAD, a njegov favorit je general Valerij Zalužni

Direktor CIA Vilijam Berns tajno je posetio u Kijevu ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog da bi obezbedio da Ukrajina nastavi rat do predsedničkih izbora u SAD uprkos propaloj kontraofanzivi i sve manjoj američkoj pomoći. Ako Zelenski to ne može da obezbedi, na njegovo mesto doći će načelnik generalštaba Valerij Zalužni. Azija tajms, koji je za Bernsovo putovanje saznao od kineskih službi, navodi da je Bajden dobrim delom svoj izborni rezultat u novembru naredne godine vezao za rat u Ukrajini, ali da to ne znači da Kijev može da ga ucenjuje. Ovo je treća poseta Bernsa Kijevu. U januaru je obavestio vojni i državni vrh Ukrajine o ruskim planovima, a junu ga je Zelenski ubeđivao da će ponuditi primirje Rusiji kad ofanzivom istera njene snage preko granice. Sada ugledni kineski časopis Azija tajms navodi da je poseta Bernsa bila neophodna jer su sve primetniji znaci kraha režima Zelenskog pošto je ukrajinska vojska pretrpela suviše velike gubitke.

Moskovski Njuz.ru naglašava da je jedan od razloga i borba CIA i britanske službe MI-6 za što veći uticaj u Kijevu. Prema obaveštajnim izborima, Zelenski i njegova desna ruka Andrej Jermak imaju britanske pasoše, dok su načelnik generalštaba Valerij Zalužni i šef vojne obaveštajne službe Kiril Budanov pod kontrolom SAD.

Osim toga, Zalužni i Budanov mogu da budu efikasan instrument za svrgavanje Zelenskog, koji je, uprkos američkom protivljenju, odložio prolećne predsedničke izbore, na kojima bi popularni general lako mogao da ga pobedi. Zelenski je već pokušao da umanji mogućnost izvođenja puča tako što je smenio generala Viktora Horenka, komandanta svih specijalnih jedinica i jednog od zamenika Zalužnog.

Autor: