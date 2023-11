PREMINULA NAJSTARIJA ITALIJANKA U 114. GODINI! Oglasio se doktor o njenoj DUGOVEČNOSTI, pa otkrio TRI KLJUČNE STVARI

Najstarija Italijanka Domenika Erkolani umrla je u Pezaru u 114. godini, javila je danas agencija Ansa.

Erkolani je rođena 3. jula 1910. godine u Urbinu i bila je druga najdugovečnija osoba u Italiji.

Bila je domaćica i supruga upravnika železničke stanice koji nikada nije napustio provinciju Pezaro Urbino.

Dugi niz godina bila je udovica, a o njoj se starala njena 87-godišnja ćerka Alesandra Rupalti.

The Gerontology Research Group is delighted to announce the validation of Mrs. Domenica Ercolani-Cristoforo of 🇮🇹ITALY. She was born in Italy on July 3, 1910, and at age 112 is the oldest living person in Italy.https://t.co/nF4NLlmP3vhttps://t.co/fKrOIfcq6V pic.twitter.com/sHnByIxXvV