RADNICI U INDIJI DUŽE OD NEDELJU DANA ZAROBLJENI U MRAČNOM TUNELU: Spasioci imaju novi plan kako da ih izbave

Spasioci u Indiji razmatraju nove opcije kako bi spasili 41 radnika koji su ostali zarobljeni u tunelu posle urušavanja, koje se desilo prošlog petka, prenosi BBC.

Na razmatranje novih planova spasilačke ekipe primorane su posle neuspelog pokušaja spasavanja prošlog petka, kada je akcija prekinuta pošto se čuo zvuk pucanja prilikom guranja metalnih cevi kroz urušene zidove tunela.

Prema novim planovima, zvaničnici su saopštili, da je u planu bušenje dva paralelna tunela kako bi se radnicima obezbedio "put za bekstvo".

Spasioci su do sada bušili iz unutrašnjosti tunela, dok se sada ulažu napori da se buši i sa druge strane tunela kako bi došli do zarobljenih radnika. Federalni ministar za autoputeve i puteve Nitin Gadkari, posetio je mesto nesreće u nedelju, i saopštio da bi spasilačke operacije mogle da potraju "dva do tri dana".

Objašnjavajući da je rad na himalajskom terenu bio komplikovan, on je rekao da se trenutno puštaju u rad dve mašine za bušenje. Prva mašina je naišla na probleme kada je došla u kontakt sa stenama, rekao je on, dodajući da su stručnjaci taj problem rešili.

U subotu je došlo i do sukoba između onih koji su nadgledali akcije spasavanja i porodica zarobljenih radnika, iako ih je ranije prošle nedelje posle protesta koji su organizovali tražeći od zvaničnika da ubrzaju bušenje, Premijer Narendra Modi, uverio da "savezni i državni spasioci rade besprekorno" na spasavanju radnika.

Tunel u Utarakhandu, u severnom delu Utarkaši okruga, koji je u izgradnji, urušio se nakon klizišta 12. novembra. Kontakt sa zarobljenim radnicima uspostavljen je ubrzo nakon obrušavanja, i otada im se dopremaju zalihe kiseonika, vode i hrane.

Tunel Silkiara u Utarkašiju deo je projekta autoputa savezne vlade za poboljšanje veza između poznatih hodočasničkih mesta u Utarakhandu.

