UHAPŠEN OPASNI TAKSISTA SILOVATELJ - Godinama napastvovao žene! Evo kako je BIRAO ŽRTVE

Podli silovatelj, koji se predstavljao kao taksista kako bi namamio ranjive žene u svoj automobil, osuđen je u petak u Velikoj Britaniji.

Posle ulaska u automobil, Nazim Asmal (34), ih je vozio na udaljene lokacije i tamo napastvovao.

Asmal je ukupno silovao tri žene. Sve tri su se u trenutku napada vraćale iz noćnog provoda.

Prvi put je počinio strašan zločin u oktobru 2021. godine, pokupivši svoju žrtvu u centru grada Prestona.

Asmal ju je vozio oko 10 minuta pre nego što ju je silovao i vratio u centar grada gde je morala da traži pomoć od prolaznika.

Prošlo je skoro godinu i po dana pre nego što je ponovo napastvovao ženu, u martu 2023. godine.

Druga žena je takođe bila u noćnom izlasku pre nego što ju je predator pokupio. Asmal ju je odvezao na periferiju grada i silovao.

Uspeo je da dođe do njenog broja telefona i ponovo ju je nazvao sledećeg meseca. Prepoznala je njegov glas dok ju je drsko pitao "Da li planiraš nešto da uradiš?"

Iste noći je pokupio treću žrtvu u centru grada Darvena.

