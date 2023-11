TRESLO SE TLO U GRČKOJ: Zemljotres pogodio Zakintos!

Zemljotres jačice 3,9 stepeni Rihterove skale pogodio je grčko ostrvo Zakintos.

Dubina žarišta se nalazi na 10 kilometara, dok se epicentar nalazi pet kilometara zapadno od Litakije.

Za sada nema informacija o materijalnoj šteti ili povređenima.



🔔#Earthquake (#σεισμός) M3.9 occurred 13 km SW of #Zákynthos (#Greece) 8 min ago (local time 12:12:39). More info at:

📱https://t.co/IbUfG7TFOL

🌐https://t.co/k42860wsUO

🖥https://t.co/Nqv60P4Q4G pic.twitter.com/jZUWf6Dzs0