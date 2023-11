'OSTANITE U KUĆAMA' Otrovnica misteriozno nestala iz kaveza, policija izdala UPOZORENJE GRAĐANIMA

Veoma otrovna zelena mamba duga dva metra pobegla je iz zatočeništva u Holandiji.

Policija je upozorila stanovnike malog grada Tilburga na jugu zemlje da ostanu u kućama i da ni u kom slučaju ne pokušavaju da uhvate zmiju. Vlasnik mambe navodno je prethodne večeri javio policiji da mu nedostaje jedna zmija.

Policija je objavila fotografiju sklupčane zelene mambe.

- Zmija je vrlo opasna. Ugriz zelene mambe izuzetno je otrovan. U slučaju ugriza važno je odmah potražiti pomoć lekara - objavila je policija.

In een huis aan de Goudenregenstraat in #Tilburg is maandagavond een Groene #Mamba ontsnapt. Dit is een zeer giftige slang. De politie roept mensen in de omving op om extra op te letten en niet in de buurt van de slang te komen. Lees meer: https://t.co/lhVq5qB1tl #slang pic.twitter.com/od2a27cbL5