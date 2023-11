POSTIGNUT SPORAZUM IZRAELA I HAMASA - Razmena talaca za zarobljenike, četiri dana PAUZE U BORBAMA

Izrael i Hamas su postigli sporazum po kojem će 50 talaca iz Pojasa Gaze biti oslobođeno u naredna četiri dana tokom kojih će biti uspostavljena pauza u borbama.

BBC prenosi da će među oslobođenim taocima biti žene i deca.

U zamenu za njih Izrael će iz zatvora osloboditi 150 palestinskih žena i dece.

Katar, zemlja koja je bila glavni posrednik u pregovorima Izraela i Hamasa, objavio je da će sporazum zvanično biti objavljen u naredna 24 sata.

Pauza u borbama mogla bi da potraje i duže od četiri dana, pošto je Izrael saopštio da će za svakih deset talaca koji budu oslobođeni preko brojke od 50 prvobitnih, pauza u borbama biti produžavana za po još jedan dan.

ISREALI GOVERNMENT APPROVES HOSTAGE DEAL, CEASEFIRE WITH HAMAS IN GAZA



Ceasefire Duration: 4-Days



PHASE 1:

Hamas releases 50 Israeli women and children



Israel releases 150 Palestinian prisoners, mostly women and minors pic.twitter.com/FABchpyAzN