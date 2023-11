PREDLOG BAJDENA ZATRESAO SVET! Jevreji mu ovo neće oprostiti

Mesec i po dana od početka rata između Izraela i Hamasa, u kom je poginulo više od 13.000 ljudi, američki predsednik Džozef Bajden izneo je svoj predlog rešenja konflikta koji na Bliskom istoku traje već decenijama.

Bajden se u autorskom tekstu za "Vašington post" ponovo zauzeo za rešenje koje podrazumeva dve nezavisne države - Izrael i Palestinu.

On je pozvao na ujedinjenje Zapadne obale i Pojasa Gaze, dve palestinske enklave, pod obnovljenom palestinskom autonomnom vlašću. Istovremeno, zapretio je uvođenjem sankcija ekstremističkim jevrejskim naseljenicima na Zapadnoj obali.

- Rešenje sa dve nezavisne države je jedini način da se osigura dugoročna sigurnost i izraelskog i palestinskog naroda. Iako trenutno može da izgleda da ta budućnost nikad dalja nije bila, zbog krize je postalo još hitnije na tome poraditi - naveo je Bajden.

Predsednik Amerike, glavnog saveznika Izraela, naglasio je da palestinski narod zaslužuje vlastitu državu i budućnost nezavisnu od islamističkog Hamasa.

- Slike iz Pojasa Gaze i smrt hiljada civila, uključujući decu, i meni slamaju srce. Sada cilj mora biti da se zauvek okonča rat i prekine ciklus nasilja - smatra Bajden ponavljajući ranije iznete stavove:

- Ne sme doći do nasilnog proterivanja Palestinaca iz Pojasa Gaze, do ponovne okupacije, opsade ili blokade i smanjenja njene teritorije. Bajden je ponovo kritikovao "ekstremno nasilje protiv Palestinaca na Zapadnoj obali". Istakao je da je od izraelskih političkih vođa jasno tražio da oni koji vrše to nasilje moraju biti pozvani na odgovornost. Sjedinjene Američke Države su spremne da preduzmu vlastite mere, uključujući zabranu ulaska ekstremistima koji napadaju civile na Zapadnoj obali - upozorio je on.