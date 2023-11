JEZIVE SCENE U ITALIJI - Ogromne PIJAVICE se sa mora ustremile ka kopnu! (FOTO+VIDEO)

Zastrašujući snimci pijavica, koje su se formirale u Italiji, preplavili su društvene mreže.

Kako pišu mediji, ogromna i zastrašujuća pijavica pojavila se na obali Amalfija u utorak, 21. novembra.

Vrtlog vazduha i vode, verovatno izazvan lošim vremenom, iznenada se pojavio u moru, a zatim brzo krenuo ka obali, gde je stigao nekoliko sekundi kasnije.

A spectacular view of a waterspout hitting the shore on the Amalfi Coast in Italy earlier today. pic.twitter.com/8QByUz0T5J