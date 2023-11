JEZIVA NESREĆA NA NEBU! Pilot krilom aviona ODRUBIO GLAVU PADOBRANCU

Francuskom pilotu zabranjeno je letenje nakon što je odrubio glavu padobrancu krilom aviona. Nikolas Gali (40) je obezglavljen nekoliko trenutaka nakon što je skočio iz aviona u julu 2018.

Pilot, čije ime nije poznato, juče je proglašeno krivim za ubistvo iz nehata i uslovno ga je osudio Кrivični sud Montoban, piše BBC.

Udruženje padobranskih škola Midi-Pirenes, koje je zaposlilo pilota, kažnjeno je sa 20.000 evra. Кako navode francuski mediji, odmah nakon što je padobranac iskočio iz aviona na 4.000 m nadmorske visine, pilot je počeo da se spušta prema aerodromskoj pisti. Pre nego što je padobranac iskočio iz letelice, nije bilo konsultacija o putanji kojom će avion leteti.

