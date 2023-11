ČUDESNA PRIČA! SEĆATE LI SE DEČAKA KOG SU ODBACILI MISLEĆI DA JE VEŠTAC: Anja ga je izvukla i na neverovatan način povezala s ocem

Pre sedam godina Anja je spasila dečkića koji je bio optužen da je veštac, a danas je on srećan dečak koji se spojio opet sa porodicom!

Anja Ringren Loven iz Holandije ceo svoj život je posvetila humanitarnom radu, a jedna njena akcija spasavanja nedužnog deteta od sve godine iz Nigerije oduševila je ceo svet!

Naime, mališan Ikva Ibom bio je optužen za veštičarenje u dobi od 2 godine i njegovo pleme ga je zbog toga odbacilo. Bez adekvatne nege, potpuno izgladneo, pravo je čudo kako je preživeo.

Čuvena fotofragija na kojoj mu Anja pruša flašicu vode lomi i najtvrđa srca, pokazujući koliko ljudi mogu da budu surovi, posebno zbog pogrešnih uverenjma. Tada je pokušala da mu da i malo keksa, a onda ga je uzela i odnela u bolnicu - mislila je da on neće preživeti.



"Kada sam ga unela u kola, pogledala sam svog muža Dejvida i rekla mu da tog dečaka treba da nazovemo Nada. Nisam htela da umre bez imena. Trebalo je da umre dostojanstveno", ispričala je.

Ali, kako ova priča ima srećan kraj, ovah hrabri dečak je postao simbol nade u bolje sutra, kako mu glasi i samo ime.

Ikva Ibom ili poznatiji kao HOUP (Help One Person Everyday: HOPE) - Nada, ponovo je ujedinjen sa svojim tatom u julu mesecu, nakon šest godina od kako ga je spasila Anja.

"Htela sam da seljani budu svedoci neverovatne transformacije tog dečaka. Poslednji put smo Nadu vratili u njegovo selo 2018. godine gde smo održali konferenciju i predavanje za celu zajednicu. Ovog puta Nada je bio uzbuđeniji što se vraća u svoje selo jer je više razumeo, a onda je pred nas izašao njegov ujak - brat njegove majke - objašnjava Anja i dodaje:



- Kada smo 2016. godine spasili Nadu, ujak je radio u drugoj državi, tako da nije ni znao šta se dešava malom dečaku. Takođe nam je rekao da se otac od Nade vratio u selo nakon što je godinama bio odsutan. Odjednom smo išli ka kući u kojoj je Nada nekada živeo da tamo nađemo njegovog oca - bilo je nadrealno.

I dodaje da je ujak naglasio da Nada neverovatno liči na svog oca.

- Roditelji malog dečaka su razvedeni. Iz bezbedonosnih razloga i zakona ne mogu da ulazim u detalje. Ali reći ću ovo, Nadin otac je bio veoma iznenađen što je ponovo video sina. I Nada je samo stajao i gledao u njega. Kada smo se vratili u "Zemlju nade", dečak je uzeo moj telefon i bio je toliko uzbuđen što će drugim dečacima pokazati kako izgleda njegov otac. Baš kao i druga deca kada se vrate iz kućne posete - podelila je emotivne trenutke, a onda i podvukla vrlo bitnu stvar:

- Nada neće živeti sa ocem ili majkom iz mnogo razloga. Ali bez obzira što se desilo u prošlosti, deca moraju da znaju svoje korene. Deca moraju da znaju odakle dolaze, jer to stvara njihov identitet. Imati identitet je osnovno ljudsko pravo. On će tako da shvati ko je on zaista. Nada zna odakle dolazi i verovatno nikada neće zaboraviti šta mu se desilo, naprotiv, to saznanje može samo da ga oslobodi - zaključila je.

Autor: