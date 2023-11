PRVI SNIMCI DRAME NA NIJAGARINIM VODOPADIMA Vozilo-buktinja eksplodiralo u paramparčad, oglasio se i FBI (VIDEO+FOTO)

Nakon što je vozilo eksplodiralo na mostu koji povezuje SAD i Kanadu, oglasio se i FBI.

Guverner države Njujork je takođe potvrdio da je došlo do incidenta na mostu Rainbov u Nijagarinim vodopadima i da vlasti pomno prate situaciju. Most povezuje dve zemlje preko reke Nijagare.

Dosadašnji izveštaji sugerišu da je eksplodirao automobil koji je u SAD ulazio iz Kanade, na mestu gde se nalaze naplatne kućice i zvaničnici. Još nema izveštaja o eventualnim žrtvama.

JUST IN: The Rainbow Bridge in Niagara Falls is closed in both directions Wednesday afternoon due to an incident involving a vehicle coming into the U.S. https://t.co/9K0MwcuuSH