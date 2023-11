RUSIJA UPOZORAVA NA NOVI RAT?! Zaharova: Sukob velikih razmera može da bukne na Korejskom poluostrvu

Izvor: Kurir, Foto: Printscreen YouTube/ The Circus on SHOWTIME | |

Odluka Seula da suspenduje vojni sporazum sa Pjongjangom može dovesti do sukoba velikih razmera, izjavila je portparolka ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Odluka Južne Koreje je bila doneta kao odgovor na lansiranje vojnog satelita Severne Koreje.

- Kao što znate, 21. novembra, Severna Koreja je izvršila unapred najavljeno lansiranje satelita. Sve je to, vidimo, izazvalo veliku zabrinutost Seula, Tokija i Vašingtona. Kao takozvana mera odmazde, vlada Republike Koreje odlučila je da delimično suspenduje međukorejski vojni sporazum iz 2018. godine. On igra važnu ulogu u održavanju stabilnosti i sprečavanju oružanih incidenata u zoni demarkacione linije, a sve to, naravno, može dovesti do eskalacije sukoba velikih razmera - rekla je Zaharova na brifingu.

Ona je istakla da „takvi koraci južnokorejske strane izazivaju žaljenje“.

- Eskalacija tenzija oko poluostrva je direktna posledica agresivnih vojnih aktivnosti Sjedinjenih Država i njihovih saveznika, koji gotovo bez prestanka izvode vojne vežbe i pumpaju ovaj podregion oružjem. Što se tiče Rusije, naša zemlja se zalaže za mirno rešavanje čitavog spektra problema na Korejskom poluostrvu isključivo političkim i diplomatskim sredstvima, bez spoljnih pritisaka i bez ucena - naglasila je ona.

Ranije je Pjongjang saopštio da je uspešno lansirao raketu-nosač sa izviđačkim satelitom. Saopšteno je da je raketa-nosač Čolima-1 poslala satelit Maligjong-1 u orbitu. On je lansiran sa poligona Tongčang-ni, dok ga pratio severnokorejski lider Kim Džong Un. Pjongjang je saopštio da planiraju „uskoro“ da lansiraju još nekoliko sličnih satelita.

