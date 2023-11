'RAT SE NASTAVLJA' Netanjahu ide do potpunog uništenja Hamasa: Preneo sam Bajdenu da smo 'na pauzi'

Izraelski premijer Benjamin Netanijahu izjavio je da će Izrael nastaviti rat protiv Hamasa, nakon što istekne dogovoreni privremeni prekid vatre. Netanjahu je na konferenciji za novinare rekao da je to preneo i američkom predsedniku Džozefu Bajdenu tokom telefonskog razgovora, prenosi AP.

- Rat se nastavlja. Nastavićemo dok ne ostvarimo sve naše ciljeve - rekao je Netanijahu i ponovio da su ciljevi Izraela uklanjanje Hamasa, povratak svih talaca i osiguranje da ništa u Pojasu Gaze neće predstavljati pretnju po Izrael. On je dodao da će izraelska vojska iskoristiti višednevno primirje da se pripremi za nastavak rata, prenosi "Tajms of Izrael".

- Sve naše snage biće zaštićene tokom pauze i nastaviće se prikupljanje obaveštajnih podataka - rekao je Netanjahu. Netanjahu je rekao da se rat protiv Hamasa nastavlja uprkos dogovoru o kratkom prekidu vatre i oslobađanju pojedinih talaca, koji su oteti tokom napada na Izrael 7. oktobra. On je zahvalio saveznicima Izraela na pomoći u pregovorima o sporazumu sa Hamasom za oslobađanje desetina talaca iz Pojasa Gaze, u zamenu za palestinske zatvorenike koje drži Izrael, navodi Gardijan. Netanjahu je dodao da je kombinacija vojnog i diplomatskog pritiska Izraela dovela do poboljšanja uslova u sporazumu o taocima. On je dodao da je zahvalio Bajdenu na tome što je odgovorio na njegove zahteve da se izvrši pritisak na Katar, uz čije posredovanje je postignut dogovor o privremenom primirju i oslobađanju talaca, da poboljša uslove sporazuma. Netanjahu je, međutim, rekao da Izrael neće prestati da se bori dok svi taoci ne budu izvedeni iz Gaze. On je rekao da je Bajdenu preneo da Izrael "pravi pauzu", kao što je dogovoreno sporazumom sa Hamasom, ali da posle toga nastavlja vojne operacije.

Istakao je i da će u sklopu postignutog sporazuma sa Hamasom predstavnicima Međunarodnog komiteta Crvenog krsta biti dozvoljeno da posete taoce koji ostanu u Pojasu Gaze nakon što pojedini od njih budu vraćeni u Izrael.

- Očekujem da Crveni krst radi svoj posao, da ih poseti i da im donese lekove koji su im potrebni - rekao je Netanijahu. On je rekao da je taocima u Gazi stavljen "nož pod grlo" i da je odgovornost Izraela da ih spase, opisujući povratak talaca kao "svetu misiju". Naveo je da je bezbednosni establišment jednoglasno podržao sporazum o oslobađanju 50 talaca i poručio da to neće naškoditi vojnim ciljevima Izraela, već će ih unaprediti.

Ponovio je i da neće dozvoliti da se vlast koja huška protiv Izraela vrati u Pojas Gaze, aludirajući na Palestinsku upravu. Netanjahu je rekao da će Izraelske odbrambene snage "obnoviti bezbednost i na jugu i na severu“. On je izrazio uverenje da će lider Hamasa u Pojasu Gaze Jahja Sinvar pokušati da "kupi dodatno vreme" kako bi sprečio Izrael da nastavi svoje operacije u Gazi nakon što istekne primena dogovora o taocima i prekidu vatre.

- Spremni smo i za druge događaje - poručio je Netanjahu. Rekao je i da najveća pretnja po postojanje Izraela proizilazi iz "osovine zla predvođenog Iranom" i upozorio da bi "nezamislivu opasnost" predstavljalo to da Iran dobije nuklearno oružje.

Hamas i Izrael su, uz posredovanje Katara, postigli dogovor o privremenom primirju, prema kome će svih 300 palestinskih zatvorenika biti oslobođeno samo pod uslovom da 100 živih talaca, izraelskih državljana ili stanovnika Izraela, bude oslobođeno iz Gaze i vraćeno u Izrael. U prvoj fazi, Izrael će osloboditi 150 palestinskih zatvorenika kada 50 talaca bude vraćeno u Izrael. Prva faza će se odvijati u četiri koraka, sa najmanje 10 talaca koji će biti sukcesivno oslobađani. U drugoj fazi, Izrael će osloboditi dodatnih 150 palestinskih zatvorenika pod uslovom da 50 dodatnih talaca bude vraćeno u Izrael, istom dinamikom kao u prvoj fazi.