BELA KUĆA NEŠTO ZNA: Sporazum Izraela i Hamasa i dalje postoji, strane rade na logistici, nadamo se početku primene SUTRA UJUTRU

Bela kuća se nada da oslobađanje talaca, u skladu sa sporazumom Izraela i Hamasa, može da započne u petak ujutru.

BBC prenosi navode Adrijen Votson, portparolke Saveta za nacionalnu bezbednost američkog predsednika Džoa Bajdena, da je sporazum "na putu da se ostvari".

Britanski medijski servis podseća da je sporazum, koji uključuje četvorodnevnu pauzu u borbama, trebalo da stupi na snagu danas u 10 sati ujutru po lokalnom vremenu.

- Sporazum je postignut i on i dalje postoji. Strane rade na završnim logističkim detaljima, posebno u vezi sa prvim danom primene - navela je Vottson.

Following the delay in the hostage deal implementation, US National Security Council spokesperson Adrienne Watson insists that the agreement will still move forward and “hopefully” be implemented on Friday morning. (1/3)

