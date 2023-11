HAMAS OSLOBODIO 13 IZRAELSKIH TALACA - Žene i deca već u vozilima hitne pomoći na izlasku iz Gaze (VIDEO)

Teroristička organizacija Hamas oslobodila je 13 talaca iz Pojasa Gaze, saopšteno je.

"Prva grupa izraelskih talaca sada je u rukama osoblja Međunarodnog komiteta za Crveni krst i nalazi se u vozilima hitne pomoći na izlasku iz Gaze preko prelaza Rafa", rekao je izraelski zvaničnik, piše Times of Izrael.

Oni će biti osobođeni u zamenu za 39 palestinskih zatvorenika koje će pustiti Izrael.

U pitanju su žene i deca koja su kidnapovana 7. oktobra nakon što je Hamas izveo napad.

Očekuje se da će taoci biti dovedeni kod prelaza Rafa na granici sa Egiptom.

Watch live: View of Rafah crossing as Israel and Hamas agree to four-day ceasefire https://t.co/LAhy3QCtYP